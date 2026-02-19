Toy Story 5 lanza tráiler y muestra a Woody con una inesperada 'calvicie'

El esperado adelanto de Toy Story 5 fue publicado este 19 de febrero y ya genera conversación entre los seguidores de la franquicia animada. La nueva entrega de Pixar vuelve a reunir a personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, en una historia que plantea un conflicto acorde con los tiempos actuales: el desplazamiento de los juguetes tradicionales frente a los dispositivos electrónicos.

En el tráiler se aprecia que la trama gira en torno a Bonnie y su creciente interés por una tablet llamada “Lilypad”, elemento que introduce el eje tecnológico del relato. La premisa sugiere que los juguetes deberán enfrentarse a un entorno donde la atención infantil ya no está centrada exclusivamente en ellos, lo que abre un escenario distinto respecto a las películas anteriores.

Tráiler de Toy Story 5: tecnología, reencuentros y un Woody diferente

Uno de los detalles que más comentarios ha generado es la apariencia de Woody en algunas escenas del avance. El personaje aparece momentáneamente sin su característico sombrero, dejando ver su cabeza completamente despejada, lo que en redes sociales ha sido descrito por usuarios como un Woody “calvo”. Más allá de la anécdota visual, el tráiler confirma su reencuentro con el grupo tras los acontecimientos de la cuarta película.

La quinta película de la saga tiene previsto su estreno en cines para el 19 de junio de 2026. Con este nuevo capítulo, Pixar apuesta por combinar la nostalgia de sus personajes clásicos con un debate contemporáneo sobre el impacto de la tecnología en la infancia, manteniendo el tono familiar que ha caracterizado a la franquicia desde su inicio.