Santos Bravos estará en Premio Lo Nuestro 2026: así se preparan para cantar “Kawasaki”

El grupo, conformado por Alejandro Aramburú (Perú), Drew (EE. UU.), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México), ha intensificado ensayos y actividades promocionales de cara a la gala.

La agrupación juvenil Santos Bravos continúa su preparación para su participación en Premio Lo Nuestro 2026, donde está nominada en la categoría de Artista Revelación del Año Masculino. El grupo, conformado por Alejandro Aramburú (Perú), Drew (EE. UU.), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México), ha intensificado ensayos y actividades promocionales de cara a la gala, que se celebra este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

Santos Bravos ha compartido con sus seguidores momentos de su preparación en redes sociales, incluyendo detrás de cámaras, pruebas de sonido y pasos de coreografía, con el objetivo de asegurar una actuación destacada. La banda interpretará en vivo por primera vez su nuevo sencillo Kawasaki, lo que ha elevado las expectativas entre sus fanáticos.

HORA Y FECHA

La ceremonia de los Premio Lo Nuestro 2026 comenzará con contenido de backstage desde las 5:30 p. m. (hora peruana), con la alfombra magenta alrededor de las 6 p. m. y la gala principal a partir de las 7 p. m., con transmisión en vivo por canales como Univision y plataformas de streaming.

En la categoría de Artista Revelación del Año Masculino, Santos Bravos compite junto a otros talentos emergentes del ámbito latino, incluidos Alleh (Venezuela), Clave Especial (México), Esaú Ortiz (México), Juan Duque (Colombia), Hamilton (Colombia), La Cruz (Venezuela), Macario Martínez (México), Roa (Puerto Rico) y Yorghaki (Venezuela).

La nominación representa un hito para la banda, que se consolidó rápidamente desde su formación en 2025 y ha generado atención tanto en el mercado musical latino como en redes sociales.