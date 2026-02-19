Karol G gana disputa legal en EEUU tras retiro de demanda por la canción ‘Gatúbela’

La disputa legal contra Karol G por una de las canciones de su exitoso álbum Mañana será bonito llegó a su fin. Dos productores que la acusaban de plagio decidieron retirar la demanda en Estados Unidos y emitir disculpas públicas, tras reconocer que las pruebas no respaldaban sus acusaciones.

Productores admiten error y retiran la demanda

Ocean Vibes, nombre artístico de Jack Hernández, y Alfr3d Beats, Dick Alfredo Caballero Rodríguez, informaron que retiraron voluntariamente el caso presentado ante una corte de Miami. Los productores habían denunciado que la canción ‘Gatúbela’ copiaba elementos de su tema previo ‘Punto G’, lo que derivó en un proceso judicial que generó atención en la industria musical.

Sin embargo, los demandantes reconocieron que la evidencia demostraba que el productor de Karol G, DJ Maff, había creado y grabado el ritmo de ‘Gatúbela’ dos semanas antes de la publicación de su canción. Como parte del acuerdo, anunciaron que emitirán una disculpa pública en inglés y español que será difundida en YouTube y en sus redes sociales.

El caso se cierra en medio del éxito de Karol G

La resolución del conflicto llega en un momento de gran reconocimiento para la artista colombiana. ‘Gatúbela’ forma parte del álbum Mañana será bonito, trabajo con el que Karol G alcanzó un éxito comercial y crítico sin precedentes en la música latina.

El disco logró el puesto número uno en el Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español de una artista femenina en alcanzar ese lugar. Además, obtuvo el premio a Álbum del Año en los Latin Grammy, mientras sus sencillos acumulan millones de reproducciones y mantienen a la cantante entre las figuras más influyentes del pop latino actual.