Yahaira Plasencia se muestra con ‘Don Diablo’ en gira por Estados Unidos

Yahaira Plasencia vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo. Durante su reciente gira por Estados Unidos, la cantante no solo confirmó que está enamorada, sino que también dejó ver públicamente a su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’, alimentando además rumores sobre un posible compromiso.

Yahaira ya no oculta a su pareja en gira por Estados Unidos

En una entrevista con el programa América Hoy, la salsera mostró el lugar donde se hospeda durante su gira internacional y reveló que está acompañada de sus padres y de su actual pareja. Plasencia admitió que ya no puede mantener su relación fuera del ojo público, aunque insistió en que prefiere mantener su vida sentimental en privado.

La artista explicó que atraviesa una etapa feliz en su vida personal, aunque evitó profundizar en detalles sobre su romance. La presencia de Luis Fernando Rodríguez en el viaje confirma lo que desde hace semanas se comentaba en redes sociales sobre la cercanía entre ambos.

Rumores de compromiso y respuesta a críticas

La atención mediática creció aún más cuando Yahaira compartió en sus redes una fotografía luciendo un llamativo anillo dorado. La imagen desató especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trata de un regalo de ‘Don Diablo’ y si la pareja estaría planeando dar un paso más en su relación.

En medio de la polémica, la cantante también respondió a las declaraciones de Magaly Medina, quien había cuestionado la asistencia a sus conciertos en Estados Unidos. Plasencia replicó que la conductora debería preocuparse por su propio rating, marcando distancia de las críticas mientras continúa enfocada en su carrera y en su presente sentimental.