Tras la salida de José Jerí redes 'trolean' a su imitador y lo convierten en tendencia

La destitución del expresidente José Jerí no solo sacudió el escenario político peruano, sino que también generó una inesperada reacción en redes sociales. Tras confirmarse su salida del poder, los usuarios centraron su atención en Martín Palacios, el imitador del exjefe de Estado, quien se convirtió en tendencia por los comentarios que inundaron sus plataformas digitales.

Redes sociales reaccionan tras la caída de Jerí

Luego de oficializarse la censura, miles de cibernautas acudieron a la cuenta de TikTok del creador de contenido para bromear sobre su futuro profesional. El influencer alcanzó notoriedad en el mundo digital por su gran parecido físico con José Jerí, lo que lo llevó a viralizarse en redes, participar en transmisiones en vivo e incluso aparecer en programas de televisión y plataformas de streaming.

Entre los mensajes que se multiplicaron en sus publicaciones destacaron frases como “Ahora tendrás que descargar Computrabajo”, “Cambia de nombre a ex presi”, “Te quedaste sin chamba”, “Se le acabó el negocio”, “Ojalá haya ahorrado” y “Ahora tienes que desalojar la pista”. Los comentarios, en tono humorístico, reflejaron tanto la creatividad de los usuarios como la curiosidad por el futuro del influencer tras el fin del gobierno que lo hizo popular.

Polémica previa por el caso ‘Chifagate’

El nombre de Martín Palacios ya había estado en discusión semanas atrás cuando los usuarios le pidieron reiteradamente que realizara una parodia del llamado caso “Chifagate”, vinculado a las reuniones extraoficiales de Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. El imitador decidió no abordar el tema y explicó en una transmisión en vivo que, pese a la importancia del rating, optó por no realizar contenido humorístico sobre ese episodio.

Su decisión generó críticas y abrió el debate sobre los límites del humor político en redes sociales. Tras la censura del exmandatario, el influencer volvió a posicionarse en la conversación digital, donde las bromas, el interés del público y el impacto de la coyuntura política mantienen su nombre en tendencia en plataformas como TikTok.