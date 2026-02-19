Maju Mantilla habla de Gustavo Salcedo y deja abierta la puerta a una reconciliación: “Siempre habrá amor”

Las declaraciones de Maju Mantilla sobre su relación con Gustavo Salcedo volvieron a generar interés en el mundo del espectáculo peruano. A meses de haber anunciado su separación, la conductora dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y aseguró que el amor entre ambos no ha desaparecido.

Maju Mantilla habla de su relación tras la separación

En entrevista con el programa Amor y Fuego, la exMiss Mundo señaló que, aunque actualmente están separados, mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos, Gustavito y Luna. La conductora explicó que conversan con frecuencia y continúan compartiendo momentos familiares, incluso sin descartar que puedan viajar juntos en algún momento.

Mantilla destacó que su historia con Gustavo Salcedo abarca dos décadas de relación y más de una década de matrimonio, lo que hace que el vínculo emocional continúe vigente. En ese sentido, confesó que todavía existe amor entre ambos y que él sigue siendo una persona importante y especial en su vida, dejando abierta la puerta a una eventual reconciliación al afirmar que “todo puede pasar”.

Polémica por la nueva relación de Salcedo

Durante la conversación, Mantilla también fue consultada por la supuesta relación de Gustavo Salcedo con la veterinaria María Pía Vallejos. La conductora evitó referirse directamente a la joven y señaló que no hablará de personas que no conoce, cuestionando además que terceros opinen sobre su matrimonio.

Por su parte, meses atrás el propio Salcedo había admitido que aún siente amor por la exreina de belleza y expresó su deseo de mantener una relación tranquila por el bienestar de sus hijos. El empresario incluso recordó que, pese a los conflictos, ambos han seguido compartiendo celebraciones familiares, en medio de una historia que continúa generando atención pública y expectativas sobre el futuro de la pareja.