Muere Tom Noonan, actor de ‘RoboCop’ y 'The Monster Squad', a los 74 años

Tom Noonan, actor y director estadounidense reconocido por su participación en la franquicia RoboCop, falleció el pasado 14 de febrero a los 74 años. La noticia fue confirmada por la actriz Karen Sillas, amiga cercana y colaboradora de Noonan, así como por el director Fred Dekker, quien lo dirigió en The Monster Squad.
Nacido en Brooklyn, Nueva York, Noonan inició su carrera artística a finales de los años setenta con pequeños papeles en cine y teatro, incluyendo una aparición en Heaven’s Gate. Su primer papel destacado llegó con Manhunter, interpretando a Francis Dollarhyde, el antagonista y asesino en serie conocido como "The Tooth Fairy". La crítica lo describía frecuentemente como el “villano perfecto”.
PAPELES MÁS RECORDADOS
Entre sus papeles más recordados figura Caín en RoboCop 2, líder del “Culto Nuclear” y responsable de distribuir la droga sintética “Nuke” en un Detroit ficticio. También participó en producciones del género como The Monster Squad, donde interpretó al monstruo de Frankenstein, y en Last Action Hero, como el asesino “The Ripper”. Otras de sus apariciones incluyen Heat, The House of the Devil y 12 Monkeys, así como participaciones televisivas en series como The X-Files y CSI.
Además de su trabajo como actor, Noonan fue dramaturgo y director. Escribió y dirigió la obra What Happened Was…, que se presentó primero en el circuito off-Broadway y luego fue adaptada al cine independiente, recibiendo elogios de la crítica por su enfoque y realización.
Karen Sillas recordó al actor en redes sociales: “Trabajar con él fue un punto de inflexión en mi vida como actriz. Qué privilegio —y qué locura de diversión— fue poder llamarlo mi amigo hasta el final”.