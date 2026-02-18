Bad Bunny protagonizará película histórica junto a Javier Bardem y dirigida por Residente

El artista puertorriqueño asumirá su primer rol estelar en el cine en el drama “Porto Rico”, dirigido por René Pérez, exvocalista de Calle 13.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny asumirá uno de los mayores retos de su carrera artística al protagonizar una producción cinematográfica de corte histórico en la que compartirá elenco con el actor español Javier Bardem. El proyecto, titulado Porto Rico, marca un nuevo paso en la incursión del intérprete urbano en la industria del cine internacional.

La película estará dirigida por Residente, quien debuta como realizador en la pantalla grande con este largometraje. La historia se ambienta en el siglo XIX y se inspira en episodios vinculados al pasado de Puerto Rico. Según se ha informado, la producción reunirá a figuras de reconocida trayectoria, entre ellas también el actor estadounidense Edward Norton.

Bad Bunny y Javier Bardem lideran elenco de “Porto Rico”, drama histórico ambientado en el siglo XIX

La participación de Bardem aporta un componente de peso al reparto, considerando su consolidada carrera en el cine europeo y estadounidense. Para Bad Bunny, en tanto, el filme representa su primer rol protagónico en un drama de gran escala, luego de apariciones previas en otras producciones cinematográficas y televisivas.

Hasta el momento, no se ha anunciado fecha de estreno. Sin embargo, la confirmación del elenco y del equipo creativo ha generado expectativa en la industria audiovisual, al tratarse de una propuesta que combina figuras de la música latina con intérpretes de amplia experiencia en el cine internacional.