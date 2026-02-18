Shakira deslumbra hablando en chino y conquista a sus fans por el Año del Caballo de Fuego

Shakira volvió a captar la atención mundial tras publicar un video en sus redes sociales donde habló en chino para saludar a sus fans por el Año Nuevo Chino 2026, que corresponde al Año del Caballo de Fuego. La artista colombiana compartió el mensaje en TikTok, desatando miles de reacciones y comentarios que destacaron su dominio de idiomas y cercanía con su público asiático.

Vestida de rojo, en alusión a la celebración, la intérprete de Acróstico y Antología miró a la cámara y expresó con fluidez: “¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!”. En el mismo video, Shakira insinuó que podría presentarse pronto en Asia como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, lo que aumentó la expectativa por nuevos conciertos en el continente.

Reacciones y talento políglota

El saludo generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Usuarios resaltaron su versatilidad y recordaron que la cantante domina varios idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés, italiano, árabe y catalán. Incluso, publicaciones especializadas han señalado que la artista posee un coeficiente intelectual alto, lo que refuerza su imagen como una figura influyente más allá de la música.

Conciertos masivos y gira internacional

En paralelo, se confirmó que Shakira ofrecerá un concierto gratuito el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del evento Todo el mundo en Río, donde se espera la asistencia de más de un millón de personas. El show marcaría el cierre —hasta el momento— de su actual gira mundial, que ha recorrido América, México y próximamente continuará por Medio Oriente con presentaciones en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Durante su última visita al Perú en 2025, la cantante también expresó su admiración por la cultura peruana, asegurando que disfrutó conocer la historia preinca y los orígenes de Lima. Sus declaraciones reforzaron el vínculo con su público latinoamericano, que sigue de cerca cada paso de la artista en esta nueva etapa de su carrera.