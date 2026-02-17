¡Daddy Yankee será abuelo! Hija menor del cantante anuncia su embarazo con emotivo mensaje

La noticia fue compartida por su hija menor, Jesaaelys Ayala, quien publicó en redes sociales un video junto a su pareja en el que anunciaron que esperan un bebé.

Ramón Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee, se convertirá en abuelo por segunda vez, según se conoció recientemente. La noticia fue compartida por su hija menor, Jesaaelys Ayala, quien publicó en redes sociales un video junto a su pareja en el que anunciaron que esperan un bebé. De acuerdo con la información difundida, la fecha estimada de parto sería el 11 de agosto de este año.

Jesaaelys Ayala también relató que en septiembre de 2025 sufrió la pérdida de un primer embarazo a causa de un aborto espontáneo. Por ese motivo, explicó que en esta ocasión la pareja optó por mantener la noticia en el ámbito familiar durante un tiempo antes de hacerla pública.

REACCIONES

Tras el anuncio, familiares y personas cercanas expresaron sus reacciones en plataformas digitales. Hasta el momento, el artista puertorriqueño no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema, en medio de versiones sobre un presunto distanciamiento familiar.

Cabe recordar que Daddy Yankee puso fin a su relación con Mireddys González a finales de 2024. La separación estuvo marcada por diferencias personales y asuntos financieros que trascendieron al ámbito judicial y mediático.

En ese contexto, surgieron especulaciones sobre la relación del cantante con sus hijos, situación que fue comentada en medios de espectáculos, especialmente tras la ausencia del artista en la boda de Jesaaelys Ayala en 2025.

No obstante, en una publicación reciente, la influencer dejó un mensaje que fue interpretado por algunos seguidores como un posible indicio de acercamiento. “Falta uno bien bien especial, que supe que ese tenía que ir solito”, escribió en los comentarios de un video en el que recopiló reacciones de su entorno al embarazo.