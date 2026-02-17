¡Regreso icónico! Miley Cyrus vuelve a Disney por los 20 años de Hannah Montana

El 24 de marzo se celebrarán 20 años del estreno de Hannah Montana, serie de Disney Channel que lanzó a Miley Cyrus, quien participará en un especial que se sumará a Disney+.

El próximo 24 de marzo se conmemorarán 20 años del estreno de Hannah Montana, la serie juvenil emitida por Disney Channel que impulsó la carrera internacional de Miley Cyrus. Con motivo del aniversario, la artista participará en un especial televisivo que será incorporado al catálogo de Disney+.

La producción, según informó la compañía, incluirá una entrevista en profundidad con Miley Cyrus, conducida por Alex Cooper, además de material de archivo y la recreación de algunos de los escenarios más recordados de la serie, como el living de la familia Stewart y el clóset del personaje principal. El especial será grabado con público en vivo.

Desde su estreno en 2006, Hannah Montana se convirtió en uno de los programas más representativos de la programación juvenil de Disney, con impacto en la industria musical y en la cultura popular. La franquicia derivó en producciones discográficas, giras y adaptaciones cinematográficas.

En un comunicado difundido por la empresa, Miley Cyrus destacó la relevancia del proyecto en su trayectoria profesional y agradeció el respaldo de los seguidores de la serie. Por su parte, Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, señaló que el programa mantuvo una conexión significativa con la audiencia juvenil a lo largo de los años.

El especial cuenta con la producción de HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens participa como showrunner, mientras que Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan figuran como productores ejecutivos.

FECHA DE ESTRENO

De acuerdo con lo anunciado, el contenido estará disponible en Disney+ desde la fecha del aniversario. Asimismo, la plataforma ofrecerá acceso a las cuatro temporadas de la serie, la película estrenada en 2009 y el concierto derivado de la producción. También se informó sobre la habilitación de un stream temático previo a la conmemoración.