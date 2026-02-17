Paulo Londra regresará al Perú en el Estadio Nacional: conoce la fecha y precios

El cantante argentino ofrecerá un concierto en Lima el próximo sábado 29 de agosto en el Estadio Nacional, en lo que marcará su primera presentación en este recinto.

El cantante argentino Paulo Londra ofrecerá un concierto en Lima el próximo sábado 29 de agosto en el Estadio Nacional, en lo que marcará su primera presentación en este recinto. El anuncio se produce como parte de la programación internacional del artista para 2026, que contempla presentaciones en diversos países de la región y su debut en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la gira incluirá actuaciones en eventos de alcance internacional, entre ellos el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y Lollapalooza Argentina, además de fechas en México, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Paulo Londra, originario de Córdoba, alcanzó notoriedad en la escena urbana con temas como “Adán y Eva”, “Tal Vez” y “Nena Maldición”. Su propuesta musical y presencia en plataformas digitales le han permitido consolidar una base de seguidores en distintos mercados de Latinoamérica y Europa.

ENTRADAS

Respecto al concierto en Lima, se informó que la preventa de entradas se realizará los días 20 y 21 de febrero desde las 10:00 a. m. a través de Teleticket. Durante ese periodo, los usuarios que adquieran boletos con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento del 15%, según detalló la productora.