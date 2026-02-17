Gabriel Calvo y 'Majo con Sabor' hacen público su romance ante miles de seguidores

Gabriel Calvo, actor y conductor del programa de streaming ‘A la cocina’, dejó a todos sorprendidos al declarar en vivo su amor por Majo Vigil Checa, más conocida como Majo con Sabor. La espontánea confesión desató una ola de aplausos y especulaciones, poniendo fin a los rumores que circulaban sobre su relación con la influencer. La revelación no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también marcó un giro en la dinámica mediática que ambos mantenían hasta ese momento.

Confesión en vivo

El 6 de febrero, durante la transmisión en vivo de su programa, Gabriel Calvo no dudó en declarar su amor públicamente: “El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, expresó con entusiasmo, mientras sus compañeros celebraban la noticia. Aunque al principio evitó dar detalles sobre la identidad de la persona en cuestión, su declaración causó revuelo entre los seguidores, que rápidamente comenzaron a especular sobre quién podría ser.

Minutos después, Calvo rompió la incertidumbre al dirigirse directamente a Majo con Sabor: “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, lo que dejó claro que la relación con la influencer era una realidad. Su gesto, espontáneo y genuino, despejó los rumores que se habían generado en torno a su vínculo, y fue interpretado como una oficialización pública de su romance.

La reacción del público y la postura de 'Majo con Sabor'

La confesión de Calvo fue rápidamente celebrada en redes sociales, donde seguidores de la pareja comenzaron a inundar las plataformas con mensajes de apoyo y felicitaciones. En el set de ‘A la cocina’, la noticia fue recibida con entusiasmo, y los compañeros de Calvo expresaron su complicidad con el momento. La confesión, lejos de ser un truco para generar atención, fue vista como un acto sincero y auténtico por parte del conductor.

Por su parte, Majo con Sabor había sido más reservada acerca de su vida privada. En una reciente entrevista radial, la influencer había optado por la cautela, respondiendo que Gabriel Calvo era simplemente “su amigo y socio”. A pesar de su postura inicial de no hablar sobre su intimidad, la declaración de Calvo cambió el panorama, dejando entrever que la relación era algo más que una simple amistad.