Muere Robert Duvall, icónico actor de 'El padrino' y Apocalypse Now, a los 95 años

El actor estadounidense Robert Duvall falleció el domingo 15 de febrero a los 95 años, según confirmó su esposa, Luciana Pedraza, a través de redes sociales. De acuerdo con el mensaje difundido, el intérprete murió pacíficamente en su domicilio.

Duvall desarrolló una trayectoria artística de más de siete décadas en cine y televisión. Fue ampliamente reconocido por su participación en producciones consideradas clásicas, entre ellas The Godfather y Apocalypse Now. En 1984 obtuvo el premio Oscar a Mejor Actor por su trabajo en Tender Mercies, además de recibir múltiples nominaciones a lo largo de su carrera.

En su pronunciamiento público, Pedraza destacó tanto la dimensión profesional como personal del actor. Asimismo, señaló que el fallecimiento se produjo en un entorno familiar y de tranquilidad.

TRAYECTORIA

Robert Duvall debutó en televisión a fines de la década de 1950 y participó en diversas series, como Armstrong Circle Theatre, The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents, The Fugitive, The F.B.I. y Lonesome Dove. En el ámbito cinematográfico, uno de sus papeles más recordados fue el del abogado Tom Hagen en The Godfather (1972), rol que retomó en su secuela.

A lo largo de su carrera recibió distintos reconocimientos de la industria audiovisual, entre ellos un BAFTA, premios Emmy, Globos de Oro y distinciones del Sindicato de Actores. También fue homenajeado en festivales internacionales.

Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California. Se formó en Arte Dramático en Nueva York, donde estudió en la Neighborhood Playhouse School bajo la guía del maestro Sanford Meisner. Antes de dedicarse plenamente a la actuación, sirvió brevemente en el Ejército de Estados Unidos. Según informó su familia, no se realizará un servicio conmemorativo formal, en respeto a su voluntad.