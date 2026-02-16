Melissa Klug envía romántico mensaje a Jesús Barco y lo llama “el amor de su vida”

Melissa Klug volvió a captar la atención en el mundo del espectáculo peruano tras confirmar su reconciliación con el futbolista Jesús Barco. A través de sus redes sociales, la conocida “Blanca de Chucuito” compartió un mensaje por el Día de San Valentín en el que lo llamó “el amor de su vida”, marcando así el regreso oficial de la pareja luego de varios meses de crisis.

Un mensaje romántico que confirma la reconciliación

En su publicación, Klug expresó: “Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito. Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar. Un 14 más juntos”. El futbolista no tardó en responder y también le dedicó un mensaje público en el que aseguró que espera compartir muchos años más a su lado.

La pareja atravesó una etapa complicada el año pasado, en la que permanecieron distanciados durante varios meses, lo que alimentó rumores sobre el fin definitivo de la relación. Sin embargo, el reciente intercambio de mensajes confirma que ambos decidieron retomar su historia sentimental.

Publicaciones en medio de la polémica judicial

La reconciliación se produce en un contexto delicado para la empresaria, luego de que se revelara que perdió en última instancia el juicio contra Jefferson Farfán por el presunto incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad. Según se informó en el programa Amor y Fuego, Klug deberá pagar alrededor de 300 mil dólares al exfutbolista.

Tras conocerse la noticia, la chalaca publicó mensajes reflexivos en sus redes sociales, uno de ellos señalando: “Llegará el día en donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar”. En otra publicación, escribió: “Tus hijos no siempre entenderán tus acciones, pero un día las agradecerán”, lo que algunos interpretaron como una referencia a los conflictos que enfrenta su entorno familiar.