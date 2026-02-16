Melcochita revela mensaje de Monserrat Seminario pidiéndole perdón

La relación entre Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, y su esposa Monserrat Seminario vuelve a estar en el centro de la atención pública. El humorista contó que recibió un mensaje de WhatsApp por San Valentín en el que ella le pide perdón por los problemas que atraviesan, lo que ha generado expectativa sobre una posible reconciliación.

El mensaje que remece la relación

Según relató el artista a Trome, el texto enviado por Seminario dice: “Te escribo para pedirte disculpas por todo lo que está pasando. Si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín”. Villanueva confirmó que el mensaje es auténtico y señaló que aún no toma una decisión sobre el futuro de su relación. “No sé todavía, tengo mes y medio para pensar”, indicó.

El cómico también compartió en redes sociales un mensaje de su hija menor, donde expresó el cariño que siente por sus hijas y su deseo de seguir adelante. “Mis hijitas, las quiero mucho, por ellas volveré a empezar”, publicó.

Hijas mayores lo apoyan y le compran ropa

En medio de la polémica, sus hijas mayores, Susan y Yessenia Villanueva, difundieron un video en TikTok mostrando la ropa que su padre llevó a Atlanta, la cual calificaron como sucia y deteriorada. En el clip señalaron que decidieron comprarle prendas nuevas para que esté en mejores condiciones.

El 14 de febrero, Melcochita también se presentó en el local “Contigo Perú”, donde recibió diversos obsequios del público, entre ellos dos pares de zapatos diseñados especialmente para sus presentaciones artísticas.