¡Hugo García será papá! Influencer Isabella Ladera confirma su embarazo

La farándula peruana vuelve a ser noticia luego de que Hugo García e Isabella Ladera confirmaran que están en la dulce espera de su primer bebé. El anuncio fue realizado este viernes 13 de febrero mediante una publicación en redes sociales donde la pareja compartió la ecografía del menor, poniendo fin a las especulaciones que circulaban desde hace semanas sobre un posible embarazo.

Rumores, confirmaciones y fecha tentativa del nacimiento

La noticia fue adelantada por los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre en el pódcast digital Q’ Bochinche, quienes aseguraron que el exchico reality se convertirá en padre primerizo este año. Según lo revelado en el programa, Isabella Ladera tendría ya un embarazo avanzado y el nacimiento del bebé estaría previsto entre los meses de abril y mayo, información que habría sido conocida previamente por el círculo cercano de la pareja.

Durante la transmisión, los conductores recordaron que en las últimas semanas la influencer venezolana evitaba mostrar su abdomen en redes sociales, lo que alimentó las sospechas entre seguidores. “Se estuvo especulando mucho de este embarazo… ya no se puede ocultar más”, comentaron en vivo.

Emotivo anuncio en redes sociales y reacción familiar

Minutos después de las revelaciones televisivas, Hugo García e Isabella Ladera compartieron en Instagram la imagen de la ecografía con el mensaje: “Mitad tuya, mitad mía, nuestro”, confirmando oficialmente que serán padres. La publicación generó miles de reacciones y felicitaciones de seguidores y amigos cercanos del mundo del espectáculo.

En medio de la emoción por la noticia, Fabiola Silva, madre del modelo, fue consultada sobre el tema y evitó confirmar detalles, señalando que se trata de un asunto personal de la pareja. Sin embargo, expresó que estaría feliz ante la llegada del bebé, dejando abierta la expectativa sobre este nuevo capítulo en la vida del exchico reality y la influencer.