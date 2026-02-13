José María Barraza lanza duras declaraciones tras confesión de Andrea Muñoz

La polémica vuelve a sacudir la farándula peruana tras las declaraciones de José María Barraza, quien decidió pronunciarse luego de que Andrea Muñoz confesara un affaire con Carlos ‘Tomate’ Barraza y mostrara chats en televisión nacional. El artista afirmó que las recientes revelaciones confirman sus sospechas y explicó que actualmente mantiene restricciones legales que le impiden profundizar sobre el caso.

Cantante asegura que siempre sospechó de la relación

En declaraciones al diario Trome, José María Barraza señaló que no le sorprendió la confesión de Andrea Muñoz, madre de su hijo, pues asegura que siempre conoció las intenciones entre ella y su primo Tomate Barraza. “Ahora entienden por qué pedí el ADN”, afirmó, recordando que en el pasado ya había expresado dudas públicamente sobre la situación familiar.

El cantante también cuestionó los chats difundidos en el programa de Magaly Medina, señalando que algunos mensajes habrían sido eliminados antes de mostrarse al público. Según su versión, no puede revelar pruebas adicionales debido a las medidas de protección legales que mantiene su expareja.

Medidas legales y silencio obligado en medio de la polémica

Barraza explicó que actualmente evita brindar mayores detalles porque existe una orden que le impediría referirse directamente a Andrea Muñoz. “Me callaron la boca legalmente”, comentó, insinuando que preferirá esperar el momento adecuado para contar su versión completa de los hechos.

Pese a la controversia mediática, el artista aseguró que mantiene distancia del conflicto y que prefiere enfocarse en su vida personal junto a su actual familia. Mientras tanto, el escándalo continúa generando reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo, alimentando el debate sobre la exposición de conflictos privados en redes sociales y televisión nacional.