“Spider-Noir”: Nicolas Cage encarna a un héroe más oscuro en su salto al live-action

El universo arácnido da un giro hacia el cine negro con Spider-Noir, la nueva apuesta live-action protagonizada por Nicolas Cage. La serie, ambientada en una Nueva York sombría de los años 30, presenta una versión más áspera y existencial del héroe, con una propuesta visual que remite al Hollywood clásico. Su primer tráiler subraya esa intención estética: la historia fue concebida para disfrutarse en blanco y negro, aunque también tendrá una versión a color.

La producción constará de ocho episodios y llegará primero a MGM+ en Estados Unidos, antes de su lanzamiento global el 27 de mayo de 2026 a través de Prime Video. Se trata del primer proyecto live-action derivado del universo animado Spider-Verse, ampliando así la franquicia hacia un terreno más oscuro y adulto.

Un detective marcado por el pasado en plena Gran Depresión

Basada en los cómics Spider-Man Noir de David Hine, Carmine Di Giandomenico y Fabrice Sapolsky, la trama se sitúa en una realidad alternativa durante la Gran Depresión. El protagonista adopta aquí la identidad de Ben Reilly, un investigador privado golpeado por experiencias traumáticas y por el peso de haber sido conocido como The Spider. El adelanto combina secuencias de acción —persecuciones, enfrentamientos físicos y saltos entre edificios— con pasajes introspectivos que revelan su conflicto interno, sintetizado en una frase que redefine el mito del héroe: “La falta de poder no conlleva una gran responsabilidad”.

Cage, quien ya dio voz al personaje en Spider-Man: Into the Spider-Verse, retoma ahora el papel en acción real. El elenco lo completan Lamorne Morris como Robbie Robertson; Brendan Gleeson como un jefe mafioso; Li Jun Li como cantante de club nocturno; Abraham Popoola como veterano de la Primera Guerra Mundial; Jack Huston como guardaespaldas; y Karen Rodríguez en un rol aún no revelado. También participan Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice y Amanda Schull.