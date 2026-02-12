Sergio Peña responde con dureza a usuaria que criticó foto con su novia

El nombre de Sergio Peña volvió a posicionarse entre las tendencias luego de protagonizar un intercambio en redes sociales con una usuaria que criticó una fotografía junto a su novia Camila. El episodio ocurrió en la última publicación de la joven modelo, donde ambos se mostraron juntos, en medio del interés público que rodea la vida personal y deportiva del futbolista peruano.

¿Qué comentario provocó la reacción del futbolista?

La polémica se inició cuando Camila compartió una imagen acompañada del mensaje “Con mi persona favorita”. Entre las respuestas, una usuaria lanzó un comentario irónico sobre la relación, lo que motivó una contundente respuesta de Peña. El jugador expresó su molestia por las críticas hacia su vida privada y cuestionó que personas ajenas opinen sobre situaciones que, según señaló, desconocen.

En su mensaje, el futbolista sostuvo que este tipo de comentarios solo generan morbo y pidió respeto hacia su entorno personal. Sus palabras se difundieron rápidamente en distintas plataformas digitales, generando debate entre seguidores y usuarios que siguieron el intercambio.

Reacciones en redes

Pese a la controversia, la pareja ha continuado mostrándose unida en redes sociales, lo que para algunos seguidores refleja estabilidad en su relación. Sin embargo, ante la cantidad de comentarios negativos, la novia del jugador decidió desactivar la opción de respuestas en la publicación, buscando frenar nuevas críticas.

El episodio se produce mientras el nombre de Sergio Peña se mantiene en el foco mediático por distintas situaciones recientes, lo que ha incrementado la atención sobre sus publicaciones personales y ha impulsado búsquedas relacionadas con el futbolista peruano y su actividad en redes sociales.