El 'efecto Bad Bunny': Duolingo registra un alza del 35 % en alumnos de español tras su show en el Super Bowl

Duolingo informó un incremento del 35% en el número de usuarios que iniciaron lecciones de español tras la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl.

De acuerdo con datos difundidos por la plataforma, el comportamiento de los usuarios mostró una variación significativa en comparación con la semana previa al evento. La compañía indicó que, si bien el uso de la aplicación se mantuvo dentro de rangos habituales durante el desarrollo del partido —con un ligero descenso al inicio—, se registró un aumento notable de actividad inmediatamente después de la actuación musical.

ANÁLISIS

A través de sus canales oficiales, Duolingo compartió un análisis gráfico en el que se detalla la evolución del tráfico en la aplicación durante la jornada deportiva. Según la empresa, este tipo de variaciones suele asociarse a eventos de alto impacto mediático.

El repunte en el interés por el aprendizaje del español se produjo en el contexto de la participación de Bad Bunny en uno de los espacios televisivos de mayor audiencia global, lo que, según la compañía, evidencia la influencia de la exposición cultural en la motivación educativa de la audiencia internacional.