Fallece James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's Creek', a los 48 años tras batalla contra cáncer de colon

El actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel en la serie adolescente de los 90, murió este miércoles tras luchar contra un cáncer diagnosticado en 2023.

El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento de James Van Der Beek, el actor que alcanzó la fama global interpretando a Dawson Leery en la exitosa serie adolescente 'Dawson Crece' (Dawson's Creek). El intérprete murió este miércoles 11 de febrero de 2026 a los 48 años, tras una prolongada batalla contra un cáncer de colon que le fue diagnosticado en el verano de 2023.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, donde su familia expresó: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad". El mensaje también solicitaba privacidad durante este difícil momento mientras la familia llora la pérdida de quien describieron como "esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Van Der Beek había hecho público su diagnóstico en noviembre de 2024, cuando reveló a sus 1.5 millones de seguidores en redes sociales que era una de las aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo que reciben un diagnóstico de cáncer cada año. En aquel momento, el actor se mostró optimista y expresó su intención de utilizar su plataforma para generar conciencia sobre la enfermedad y contar su historia en sus propios términos.

La carrera del actor despegó definitivamente con 'Dawson's Creek', serie que se emitió entre 1998 y 2003 y que se convirtió en un fenómeno cultural por su tratamiento innovador de temas adolescentes, incluyendo el primer beso homosexual en prime time de la televisión estadounidense. El programa sirvió como trampolín para varias estrellas que hoy son figuras consolidadas en Hollywood, incluyendo a Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson.

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años en un evento que atrajo a miles de fans y que tenía como objetivo recaudar fondos para la organización Fuck Cancer. Aunque los organizadores esperaron hasta el último momento, Van Der Beek finalmente no pudo asistir debido a su estado de salud. Michelle Williams, una de las organizadoras, declaró en aquella ocasión: "Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos".

El tratamiento del cáncer representó un desafío económico significativo para el actor, como sucede con muchos pacientes en Estados Unidos, país que carece de un sistema de salud pública universal. En noviembre pasado, Van Der Beek decidió subastar algunos de los objetos personales de su colección de 'Dawson's Creek' para ayudar a financiar su tratamiento. "He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos", explicó entonces a la revista People.

Además de su papel icónico en la serie adolescente, Van Der Beek construyó una carrera diversa que incluyó protagonizar comedias como 'Boda a la vista' y 'El quarterback y yo', así como participar en series como 'Mentes criminales', 'One Tree Hill', 'Pose' y 'Cómo conocí a vuestra madre'. Su última aparición será en la serie 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal', que se estrenará el próximo verano.

El actor deja tras de sí a su esposa, Kimberly Van Der Beek, con quien contrajo matrimonio en 2010, y a sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias y homenajes en redes sociales de parte de colegas, fans y medios de comunicación que recuerdan su legado tanto en la pantalla como en su lucha pública contra el cáncer.