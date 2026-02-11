Samahara Lobatón propone reto a sus seguidores para regresar con Youna

Samahara Lobatón vuelve a estar en el ojo público luego de referirse abiertamente a su relación con Youna en medio de un delicado contexto personal para él. La influencer, quien recientemente confirmó que se encuentra soltera tras terminar con Bryan Torres, sorprendió a sus seguidores al lanzar un inesperado reto durante una transmisión en vivo. Sus palabras generaron una ola de comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación, reactivando el interés mediático en su vida sentimental.

¿Se viene la reconciliación?

Durante el en vivo, en el que participó junto a Youna y otros influencers, Samahara expresó su respaldo al barbero, quien atraviesa un tratamiento contra el cáncer. Ante la insistencia de los usuarios para que retomaran su romance, la exchica reality comentó que podrían regresar si se compraban 180 rifas, frase que rápidamente se viralizó y dividió opiniones en redes sociales.

Muchos interpretaron el comentario como una señal de acercamiento sentimental; sin embargo, la influencer no tardó en aclarar que se trató de una expresión espontánea dentro de la dinámica de la transmisión.

“Es el papá de mi hija”: Samahara descarta reconciliación

Posteriormente, Samahara Lobatón fue tajante al descartar cualquier posibilidad de volver con Youna y explicó que actualmente su vínculo se basa únicamente en el respeto y el bienestar de su hija. “Es el papá de mi hija. Lo que puedo sentir por él es cariño y respeto”, sostuvo, remarcando que su prioridad es la estabilidad familiar.

Además, reafirmó que terminó su relación con Bryan Torres en diciembre del 2025 y que desde entonces está soltera. También señaló que no regresaría con Youna debido a diferencias en su estilo de vida, dejando claro que sus decisiones actuales están enfocadas en sus hijos y en una etapa personal más madura, mientras el tema continúa generando conversación en el mundo del espectáculo peruano.