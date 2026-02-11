¿Crisis sentimental? Lapadula festeja cumpleaños sin su esposa y crecen rumores de separación

El delantero de la selección peruana festejó su cumpleaños a lo grande y compartió fotografías en redes sociales que llamaron la atención de sus seguidores. La ausencia de su esposa, Alessia Macri, y de sus hijas encendió las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Las dudas crecieron luego de que el futbolista fuera captado bailando con una misteriosa mujer en Barcelona.

Cumpleaños sin familia y señales que alimentan rumores

Gianluca Lapadula celebró recientemente su cumpleaños número 36 y compartió en Instagram imágenes de la torta y los regalos que recibió; sin embargo, los usuarios notaron un detalle que rápidamente se volvió viral: no apareció junto a su esposa Alessia Macri ni con sus hijas, como era habitual en años anteriores. La ausencia familiar generó comentarios en redes sociales y avivó versiones sobre una posible separación del futbolista peruano-italiano.

Los seguidores más atentos también recordaron que el delantero no publica fotografías con su esposa desde julio de 2023, lo que incrementó las especulaciones. Para muchos, el cambio en el contenido de sus redes podría reflejar un distanciamiento personal, mientras otros consideran que se trataría solo de una decisión de mantener su vida privada con mayor reserva.

Polémicas imágenes en Barcelona

La controversia creció tras la difusión de imágenes en el programa Magaly TV: La Firme, donde se observa a Lapadula en un restaurante bailable de Barcelona junto a una misteriosa mujer. Según los videos, el jugador fue captado bailando muy cerca de ella, brindando y conversando al oído, aunque no se confirmó un beso ni una relación sentimental.

Las grabaciones corresponden al 1 de febrero y muestran al atacante disfrutando de la noche en el elegante local Gatsby acompañado de un grupo de personas, pero sin la presencia de su esposa. Hasta el momento, ni Lapadula ni Alessia Macri han emitido declaraciones oficiales, lo que mantiene la expectativa sobre la verdadera situación sentimental del delantero de la selección peruana y el impacto mediático de su vida fuera de las canchas.