David Bisbal despide a su padre con emotivo mensaje tras su fallecimiento: "Allá arriba seguirás siendo un luchador"

Este martes se confirmó el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del cantante español David Bisbal y reconocido exboxeador, a los 84 años de edad.

Este martes se confirmó el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del cantante español David Bisbal y reconocido exboxeador, a los 84 años de edad. Bisbal Carrillo, considerado uno de los nombres más destacados del pugilismo en Almería, venía padeciendo alzhéimer desde hace varios años.

La noticia fue difundida durante la mañana por diversos medios y, horas más tarde, el propio artista confirmó el deceso a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida acompañado de fotografías de su padre durante su etapa deportiva.

LOGROS

José Bisbal Carrillo fue un pionero del boxeo español y logró consagrarse siete veces campeón de España en las categorías de peso gallo y peso pluma. A lo largo de su carrera profesional disputó 83 combates, consolidándose como uno de los boxeadores más completos y representativos de su generación. Su trayectoria se extendió por casi dos décadas, período en el que alcanzó notoriedad y reconocimiento, especialmente en su ciudad natal, Almería.

Además de sus logros deportivos, fue recordado por su disciplina, esfuerzo y humildad, valores que marcaron su legado tanto en el ámbito deportivo como familiar. En los últimos años, su estado de salud se vio afectado por el avance del alzhéimer, lo que motivó su permanencia en un centro especializado, donde recibió atención constante. Durante este tiempo, su familia se mantuvo acompañándolo de manera permanente.

David Bisbal ha hecho referencia en distintas ocasiones a la enfermedad que afectó a su padre, destacando su figura y trayectoria, incluso en proyectos audiovisuales personales, donde ambos compartieron momentos dedicados a recordar su etapa como deportista.