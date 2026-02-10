Daniela Cilloniz lanza duras críticas a Flavia Laos: “Se malogró la cara”

Una nueva controversia sacude la farándula peruana. Las declaraciones de Daniela Cilloniz sobre Flavia Laos han provocado debate entre seguidores y figuras del entretenimiento, luego de cuestionar tanto su desempeño profesional como su imagen pública.

Críticas tras evento musical y organización del lanzamiento

La polémica se originó tras el lanzamiento de una canción que Laos grabó junto a la influencer Milenka Nolasco. Según relató Cilloniz en el streaming Es lo que hay, el evento habría presentado problemas de organización y manejo de prensa, lo que motivó sus comentarios. “Debe acordarse de que la prensa es el mejor aliado cuando eres una figura pública”, sostuvo la conductora, quien cuestionó la actitud de la artista frente a los medios de comunicación y calificó el manejo del evento como “desubicado”.

Además, la exfigura televisiva señaló que Laos lleva tiempo sin proyectos relevantes en el país, afirmando que su presencia mediática se ha centrado más en viajes y transmisiones digitales que en propuestas artísticas tradicionales. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas en redes sociales, donde seguidores de ambas figuras debatieron sobre el rol de la prensa y la exposición pública de los influencers.

Comentarios sobre su imagen desatan reacciones

Las críticas también incluyeron opiniones sobre los cambios físicos de la cantante, lo que encendió aún más la controversia. Cilloniz afirmó que la influencer habría recurrido a múltiples retoques estéticos, comentarios que fueron replicados en programas de espectáculos y plataformas digitales. "Me da pena, porque era tan bonita, se malogró la cara. Se ha hecho tantas cosas, parece una persona mucho mayor, no sé cómo va a acabar esa chica, parece que tiene 40 años. Ella está proyectada a ser la próxima retoquitos", declaró.

Hasta el cierre de esta nota, Flavia Laos no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones. Mientras tanto, la polémica continúa alimentando el debate en la farándula peruana sobre la presión mediática, la imagen pública y el impacto de las opiniones de figuras televisivas en la percepción del público. (Con información de Trome).