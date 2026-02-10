Melcochita confirma reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página"

El mundo del espectáculo vuelve a girar en torno a la vida personal de Pablo Villanueva, quien sorprendió al anunciar que retomó su relación sentimental y familiar, apostando por una etapa de tranquilidad lejos de las controversias.

Humorista asegura que dejó atrás los conflictos

El popular cómico confirmó que se reconcilió con Monserrat Seminario y que actualmente se encuentra nuevamente en casa junto a sus hijas. “Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante”, declaró el artista, quien también señaló que no desea continuar hablando de polémicas ni de los llamados “dimes y diretes” que rodearon su relación en las últimas semanas.

Villanueva indicó además que se prepara para regresar a los escenarios y reencontrarse con el público que lo sigue desde hace décadas. Según contó, recibió numerosos mensajes de apoyo durante el periodo de conflictos personales y considera que la mejor manera de avanzar es mantener una actitud positiva y enfocada en el trabajo artístico.

Deysi Araujo ofrece disculpas públicas

En paralelo, la vedette Deysi Araujo se retractó de las acusaciones que había realizado contra Seminario, luego de que esta se comunicara con ella para expresar su incomodidad por los comentarios difundidos. “Me llamó Monserrat, evidentemente molesta y con justa razón. Nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes”, manifestó Araujo, quien además pidió disculpas públicas por involucrarse en un conflicto de pareja.

La polémica se originó cuando la bailarina afirmó haber sido testigo de un supuesto maltrato hacia ‘Melcochita’, declaraciones que generaron amplio debate en el ámbito de la farándula peruana. Con la reconciliación confirmada y las disculpas ofrecidas, el humorista busca retomar su rutina profesional mientras el tema continúa generando reacciones entre seguidores y programas de espectáculos. (Con información de Trome).