¿Se cae un ídolo? Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer en Barcelona

Un nuevo ‘ampay’ remece el mundo del espectáculo y el fútbol peruano. El nombre de Gianluca Lapadula se volvió tendencia luego de que un programa de espectáculos difundiera imágenes del jugador en actitud cariñosa con una mujer desconocida en un local nocturno de Barcelona.

Imágenes en exclusivo local de Barcelona

De acuerdo con el reportaje de Magaly TV: La Firme, el futbolista ítalo-peruano fue visto la madrugada del 1 de febrero en el restaurante Gatsby, un exclusivo recinto que ofrece espectáculos en vivo y cuyo ingreso oscila entre 70 y 150 euros los fines de semana. Las cámaras registraron al delantero llegando acompañado por dos mujeres, aunque minutos después permaneció solo con una joven de cabello corto, con quien compartió bailes y gestos cercanos.

Las imágenes muestran al jugador sujetando el brazo de su acompañante mientras ambos acercan sus rostros hasta protagonizar una aparente escena de besos. El hecho ocurrió un día después de la derrota del Spezia frente a Sampdoria por la Serie B italiana, contexto que incrementó la atención mediática sobre la vida privada del atacante.

Matrimonio con Alessia Macri

El supuesto romance ha generado sorpresa debido a la conocida relación del futbolista con Alessia Macri, con quien contrajo matrimonio en 2016 tras varios años de relación. La pareja, que tiene tres hijas, suele mostrarse unida en redes sociales, compartiendo momentos familiares que consolidaron la imagen pública de Lapadula como un deportista cercano y familiar.

Hasta el cierre de esta nota, ni el delantero ni su esposa han emitido declaraciones sobre las imágenes difundidas en televisión. Mientras tanto, el ‘ampay’ continúa generando debate entre seguidores del fútbol y la farándula, quienes se preguntan si se trata de una nueva etapa sentimental o solo de una interpretación mediática de las escenas registradas en Barcelona.