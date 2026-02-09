Corazón Serrano celebró 33 años con grandes artistas internacionales

Por: José Delgado Fernández

Corazón Serrano, una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia peruana en los últimos años, celebró el sábado 7 de febrero su 33 aniversario artístico con un imponente espectáculo realizado en el Estadio San Marcos, donde miles de fanáticos disfrutaron una noche cargada de música, luces y emoción.

El evento reunió a diversos artistas nacionales e internacionales sobre un escenario de gran despliegue tecnológico, con luces, sonido de última generación y una puesta escénica de alto nivel. Ritmos como cumbia, salsa y urbano hicieron vibrar a un público que superó las 50 mil personas, quienes corearon cada tema hasta cerca de la medianoche.

Más de 50 mil personas gozaron con Corazón Serrano | FOTO: José Delgado

La agrupación ha consolidado su crecimiento gracias a éxitos que se han posicionado entre los más escuchados en YouTube, Spotify y plataformas digitales, lo que les ha permitido realizar giras internacionales y ampliar su presencia fuera del Perú, consolidándose como referente del género tropical.

Durante el concierto, la agrupación logró nuevamente un sold out en el Estadio San Marcos por segundo año consecutivo, interpretando canciones emblemáticas como “Alitas quebradas”, “Vete”, el mix Dina Páucar, “Note preocupes por mi” y el mix Poco Yo, entre otros temas que fueron coreados masivamente por el público.

Ana Lucía, vocalista de Corazón Serrano | FOTO: José Delgado

Como parte del aniversario, participaron artistas internacionales como María Becerra, Pedro Capó, Gente de Zona y el reconocido productor Sergio George, además de exponentes nacionales como Dilbert Aguilar, William Luna, entre otros grandes exponentes de la música peruana, quienes aportaron variedad y elevaron el nivel del espectáculo.

Pedro Capó, cantando en el aniversario de Corazón Serrano | FOTO: José Delgado

Cielo Fernández y María Bcerrra cantando “Mix Poco yo” | FOTO: José Delgado

La producción incluyó una destacada escenografía, efectos visuales y fuegos artificiales que iluminaron el recinto, reforzando una noche que combinó nostalgia, celebración y proyección internacional para la agrupación piurana.

Gente de Zona, cantando en el aniversario de Corazón Serrano | FOTO: José Delgado

NUEVAS COLABORACIONES INTERNACIONALES EN CAMINO

La agrupación, que ya cuenta con colaboraciones junto a artistas internacionales, anunció que continuará apostando por la internacionalización de su música con nuevas producciones, entre ellas trabajos junto al reconocido productor Sergio George. Además, las canciones interpretadas en el escenario con María Becerra y Pedro Capó serán lanzadas en las próximas semanas, proyectos que buscan seguir posicionando la cumbia peruana en la escena musical global.