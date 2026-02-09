Pamela Franco se pronuncia sobre posible cárcel de Pamela López: “Eso no se lo deseo a nadie”

La polémica que rodea a Pamela Franco y el entorno del futbolista Christian Cueva sumó un nuevo episodio luego de que la artista se pronunciara públicamente sobre la posible pena de cárcel que podría afrontar Pamela López. Sus declaraciones se dieron tras ser abordada por la prensa a la salida de una presentación artística, donde optó por un mensaje conciliador.

Cantante pide diálogo y evita hablar de sanciones

Durante el encuentro con los medios, Franco aseguró que lamenta que la situación haya escalado a un ámbito judicial y reiteró que no desea consecuencias negativas para ninguna de las partes. La intérprete sostuvo que no está para defender a nadie, pero consideró que el conflicto podría resolverse si ambas personas involucradas priorizan el bienestar familiar. Además, enfatizó que nunca desearía una condena de prisión para alguien, pese a los comentarios previos que habría recibido.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Pamela López enfrente una pena privativa de libertad, la cantante remarcó que no avala sanciones extremas y que espera una solución pacífica. Sus declaraciones fueron difundidas en un programa matutino, donde insistió en que jamás expresaría deseos de castigo contra otra persona.

Proceso judicial y pedido de investigación penal

El caso tomó mayor relevancia luego de que el Octavo Juzgado de Familia de Lima solicitara al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra Pamela López por presunto delito de desobediencia y desacato a la autoridad. Según el documento judicial, la trujillana habría incumplido reiteradamente una orden que le prohibía emitir comentarios públicos sobre Christian Cueva, situación que podría derivar en una pena de entre cinco y ocho años de prisión efectiva.

La acción legal fue impulsada por el Estudio Villaverde, defensa del futbolista conocido como “Aladino”, cuyos abogados señalaron que la medida responde al reiterado incumplimiento de las disposiciones judiciales. Mientras el proceso continúa en evaluación, las declaraciones de Pamela Franco añaden un nuevo matiz al conflicto mediático que mantiene la atención del público y de los seguidores del espectáculo nacional.