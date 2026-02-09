Macarius rompe su silencio sobre Suheyn Cipriani: “Me preguntan qué brujería hice”

La relación entre el streamer Macarius y la modelo Suheyn Cipriani continúa generando comentarios en redes sociales. Lejos de incomodarse, el creador de contenido decidió tomarlos con humor y aclarar cómo vive esta etapa personal y profesional, marcada por nuevos proyectos y mayor exposición mediática.

Humor ante los comentarios y una vida lejos del escándalo

Macarius reconoció, en entrevista con Trome, que constantemente recibe mensajes de seguidores que, en tono de broma, le preguntan a qué santo le reza o qué tipo de “brujería” habría hecho para conquistar a Suheyn Cipriani. El streamer aseguró que estos comentarios no le afectan y que los asume con naturalidad, manteniendo un perfil bajo, vida tranquila y comunicación constante con su comunidad digital.

En ese sentido, remarcó que no ha cambiado su forma de ser pese a la atención mediática que genera su relación. Indicó que continúa enfocado en su trabajo y que prefiere mantenerse alejado de polémicas, reafirmando que su prioridad es seguir creciendo profesionalmente sin exponerse a conflictos innecesarios.

Entre Lima y Arequipa, y la televisión como posibilidad

Sobre una posible mudanza definitiva a Lima, Macarius explicó que actualmente divide su tiempo entre la capital y Arequipa. Señaló que en Lima acompaña a Suheyn en sus proyectos profesionales, mientras que en Arequipa permanece cerca de sus padres, a quienes considera una prioridad. Esta dinámica, afirmó, le ha permitido mantener un equilibrio personal y familiar.

Respecto a la posibilidad de incursionar en la televisión, tras el reciente ingreso de Suheyn a este medio, el streamer sostuvo que no ha recibido propuestas formales, aunque no descarta evaluarlas si surge un proyecto que le resulte atractivo. Incluso fue consultado sobre la opción de participar en un reality polémico, a lo que respondió que sería una decisión que tendría que conversar con su pareja, ya que se considera una persona tranquila y poco afín a formatos cargados de controversia.