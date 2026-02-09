¡Orgullo peruano en el Super Bowl 2026! ‘Pato’ Quiñones brilló junto a Bad Bunny

El Super Bowl 2026 no solo dejó momentos deportivos memorables, sino también una escena que llenó de orgullo a Perú. El bailarín Patricio “Pato” Quiñones apareció junto a Bad Bunny durante el esperado show de medio tiempo, consolidando su carrera internacional en uno de los eventos más vistos del mundo.

Un peruano en el escenario más grande del entretenimiento

Vestido con un polo amarillo, short de jean y zapatillas deportivas, Quiñones fue parte de la coreografía del tema “NuevaYol”, donde destacó por su energía y cercanía al cantante puertorriqueño. El espectáculo, realizado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks, permitió que millones de espectadores observaran al bailarín nacional en pantalla mientras seguía la cámara principal que acompañaba a Bad Bunny.

La participación del artista peruano no pasó desapercibida en redes sociales, donde fanáticos resaltaron su presencia en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial. Quiñones ya había demostrado su proyección internacional tras formar parte del equipo de bailarines de Daddy Yankee, consolidando así una trayectoria marcada por grandes colaboraciones en la música urbana.

Reconocimiento y mensajes de apoyo tras su presentación

La noticia de su participación se conoció previamente cuando un amigo cercano lo felicitó públicamente a través de Instagram, destacando que su presencia en el Super Bowl representaba la prueba de que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y constancia. El mensaje, cargado de emoción, resaltó además el impacto de los artistas latinos en la escena global y la importancia de seguir impulsando el talento hispano en eventos de alcance internacional.

El logro de Patricio Quiñones se suma a la creciente presencia de artistas peruanos en escenarios internacionales, generando expectativa entre sus seguidores sobre los próximos pasos de su carrera y el impacto que este hito podría tener en la visibilidad del baile urbano latino en espectáculos de talla mundial.