Donald Trump sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”

El presidente de Estados Unidos cuestionó el espectáculo de medio tiempo y afirmó que “no representa los estándares de éxito, creatividad ni excelencia” de su país.

A través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny, calificándolo como un fracaso artístico y cultural. En un mensaje difundido tras el show, el mandatario sostuvo que fue “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, y cuestionó que el evento no refleje, a su juicio, “la grandeza de Estados Unidos”. Las declaraciones generaron inmediata repercusión en medios y redes sociales, en un contexto donde el show apostó por un mensaje artístico propio del cantante puertorriqueño.

Trump fue más allá al poner en duda el contenido y la forma del espectáculo liderado por Bad Bunny. Según afirmó, “nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”, y añadió que las coreografías resultaron “repugnantes, especialmente para los niños pequeños” que siguen el evento a nivel global. El presidente cuestionó así no solo el desempeño del artista, sino también el mensaje que, desde su perspectiva, se transmitió durante uno de los espacios televisivos más vistos del mundo.

Trump vincula el show del Super Bowl con su discurso político y económico

En su pronunciamiento, el jefe de Estado vinculó directamente el espectáculo con su narrativa política y económica. Trump aseguró que el show de medio tiempo fue “una bofetada a nuestro país”, contrastándolo con lo que describió como logros nacionales, entre ellos “el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia”. Estas afirmaciones se dieron pese a que el mensaje artístico de Bad Bunny buscó marcar una identidad propia desde el escenario del Super Bowl.

Finalmente, Trump también arremetió contra los medios de comunicación y la propia NFL. Afirmó que el espectáculo será elogiado por “los medios de comunicación falsos”, porque, según él, “no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”. Además, aprovechó el mensaje para exigir cambios en la liga, señalando que “la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”.