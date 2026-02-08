Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿A qué hora se presenta hoy en el show de medio tiempo?

El Super Bowl 2026 no solo definirá al campeón de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino que también ofrecerá su icónico show de medio tiempo, uno de los espectáculos musicales más vistos del año.

Para este domingo 8 de febrero, el Halftime Show estará encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, mientras que la ceremonia de apertura a cargo de la icónica banda de rock Green Day.

Horarios de transmisión en Latinoamérica y Europa

El evento se transmitirá en horarios escalonados según la zona. En países como Perú, Colombia, Ecuador y Canadá comenzará a las 18:30 horas. Para Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile será a las 20:30 horas. En España, Italia, Alemania y Francia está programado para las 00:30 horas del lunes 9 de febrero, mientras que en el Reino Unido e Irlanda será a las 23:30 horas del domingo.

Transmisión en Estados Unidos y México

En Estados Unidos, la transmisión del Super Bowl y su show de medio tiempo estará disponible de forma gratuita por la cadena NBC, que posee los derechos oficiales. También se podrá ver en streaming a través de Peacock, la plataforma digital de NBC.

En México, la señal abierta estará a cargo de Canal 5 y Azteca 7, mientras que FOX Sports México lo transmitirá por televisión de paga. La opción de streaming para el país será a través de NFL Game Pass, mediante suscripción a DAZN.

¿Dónde ver vía streaming?

Cabe resaltar, que el Super Bowl 2026 estará disponible vía streaming a través de Disney Plus y NFL Game Pass (DAZN), lo que permitirá a los espectadores seguir el espectáculo desde cualquier dispositivo conectado a internet.