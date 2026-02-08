Entretenimiento

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿A qué hora se presenta hoy en el show de medio tiempo?

El espectáculo musical de los más vistos del mundo estará encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, mientras que la ceremonia de apertura a cargo de la banda de rock Green Day.



El Super Bowl 2026 no solo definirá al campeón de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino que también ofrecerá su icónico show de medio tiempo, uno de los espectáculos musicales más vistos del año.

Para este domingo 8 de febrero, el Halftime Show estará encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, mientras que la ceremonia de apertura  a cargo de la icónica banda de rock Green Day.

Horarios de transmisión en Latinoamérica y Europa

El evento se transmitirá en horarios escalonados según la zona. En países como Perú, Colombia, Ecuador y Canadá comenzará a las 18:30 horas. Para Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile será a las 20:30 horas. En España, Italia, Alemania y Francia está programado para las 00:30 horas del lunes 9 de febrero, mientras que en el Reino Unido e Irlanda será a las 23:30 horas del domingo.

Transmisión en Estados Unidos y México

En Estados Unidos, la transmisión del Super Bowl y su show de medio tiempo estará disponible de forma gratuita por la cadena NBC, que posee los derechos oficiales. También se podrá ver en streaming a través de Peacock, la plataforma digital de NBC.

En México, la señal abierta estará a cargo de Canal 5 y Azteca 7, mientras que FOX Sports México lo transmitirá por televisión de paga. La opción de streaming para el país será a través de NFL Game Pass, mediante suscripción a DAZN.

¿Dónde ver vía streaming?

Cabe resaltar, que el Super Bowl 2026 estará disponible vía streaming a través de Disney Plus y NFL Game Pass (DAZN), lo que permitirá a los espectadores seguir el espectáculo desde cualquier dispositivo conectado a internet.


