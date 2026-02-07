Axl Rose cumple 64 años: La voz de Guns N’ Roses

El legendario cantante de rock, Axl Rose está celebrando sus 64 años de vida, algo difícil de creer por la vida de excesos que llevó desde su juventud al frente de Guns N’ Roses hasta nuestros días.

Nacido como William Bruce Rose Jr. en 1962, vocalista, compositor y figura central del grupo desde 1985, su trayectoria está atravesada por logros comerciales descomunales, conflictos internos y episodios personales que impactaron tanto en su carrera artística como en su vida privada.

Tuvo una infancia violenta

De una infancia marcada por la violencia al estrellato mundial, la vida de Axl Rose condensa éxito, escándalos y una influencia decisiva en la historia del rock.

Cabe señalar que, según diversos estudios de rango vocal, Axl tiene uno de los registros más amplios de la música popular, superando incluso a figuras como Mariah Carey en notas bajas y altas.

Por eso, la revista Rolling Stone lo ha incluido consistentemente en sus listas de los mejores cantantes de la historia.