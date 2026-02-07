Toru Furuya, voz legendaria del anime, llegará a Lima para la final nacional de cosplay que llevará a los ganadores a Japón

En este encuentro se elegirá al dúo que representará al Perú en el evento mundial más importante de cosplay, “World Cosplay Summit 2026".

Este 15 de marzo, el Teatro Peruano Japonés será el punto de encuentro de la comunidad geek y cosplay del país. En este escenario, los participantes pondrán en valor su talento, creatividad y pasión por la cultura japonesa para convertirse en los representantes del Perú en la “World Cosplay Summit 2026”, uno de los eventos de cosplay más importantes a nivel mundial, que se realiza en Japón.

Esta gran cita contará con la participación especial del reconocido seiyuu japonés Toru Furuya, una de las voces más emblemáticas del anime; quien ha dado vida a personajes icónicos como Tuxedo Mask (Sailor Moon), Yamcha (Dragon Ball), Amuro Ray (Gundam), Shuren (Bleach) y Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), permitiendo al público local vivir de cerca el legado y la esencia de algunas de las franquicias más influyentes del anime japonés.

Durante el evento se elegirá al dúo ganador que llevará el talento peruano hasta Nagoya, Japón, sede de uno de los encuentros de cosplay más importantes del mundo. Además de la competencia, la jornada será una verdadera celebración de la cultura pop japonesa, con actividades de anime, manga, videojuegos y cosplay, pensadas para disfrutar, conectar y fortalecer a una comunidad creativa que no deja de crecer.

Asimismo, la reconocida cosplayer internacional Reika llegará desde Japón para integrarse al jurado de la gran final nacional, cuya participación no solo aporta proyección internacional al certamen, sino que también inspira a nuevas generaciones de artistas del cosplay en el país.

Este encuentro se consolida como una iniciativa que promueve el intercambio cultural entre el Perú y Japón a través del arte y el entretenimiento, con el impulso de Akita Producciones y el respaldo de la Embajada del Japón en el Perú y la Fundación Japón.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, para todas las personas interesadas en vivir de cerca esta experiencia única que celebra el talento, la creatividad y la pasión por la cultura japonesa.