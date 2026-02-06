Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel, debuta en el Miss Perú-USA 2026

El nombre Vargas Llosa vuelve a captar la atención pública, esta vez fuera del ámbito literario. Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, fue presentada oficialmente como candidata del Miss Perú-USA 2026, un certamen que busca elegir a la próxima representante peruana en el escenario internacional de la belleza.

Una candidata con raíces peruanas y visión global

La organización del Miss Perú-USA describió a Ariadna como una mujer apasionada por la moda, el diseño y la identidad cultural. Nacida en España e hija de padres peruanos, la joven asegura llevar con orgullo sus raíces, elemento que ha marcado su formación personal y profesional. Actualmente reside entre Dubái y Nueva York, ciudades clave en la industria fashion, donde continúa fortaleciendo su proyección internacional.

Hija de Gonzalo Vargas Llosa, segundo hijo del reconocido escritor peruano, la modelo ha construido una carrera vinculada al emprendimiento creativo. La candidata sostiene que el diseño puede convertirse en una plataforma para conectar culturas y preservar tradiciones, valores que ahora busca representar en el certamen de belleza.

¿Quién es Ariadna Vargas Llosa?

Ariadna Vargas Llosa tiene 25 años y cuenta con una sólida formación académica en comunicación y moda. Estudió Relaciones Públicas y Marketing en la Universidad de Boston, lo que le permitió desarrollar una visión estratégica dentro de la industria creativa. Posteriormente, cursó un máster en Fashion Management en Madrid y amplió su perspectiva internacional durante su paso por Ginebra, Suiza.

Además, es fundadora de la tienda online Beau Street Shop, proyecto enfocado en la artesanía y la creación consciente, donde promueve piezas hechas a mano y colaboraciones con talleres y artesanos de distintas partes del mundo.

El recuerdo de su abuelo Mario Vargas Llosa

Meses atrás, Ariadna fue protagonista de un emotivo momento al recibir un galardón en honor a su abuelo Mario Vargas Llosa durante una ceremonia en Madrid. La joven recordó el vínculo familiar con el escritor y destacó su rol como abuelo, asegurando que siempre encontraba tiempo para acompañar y motivar a sus nietos.

Sus declaraciones sobre el Nobel de Literatura peruano, a quien definió como una figura inspiradora y cercana, reforzaron su imagen pública y ahora acompañan su nueva etapa como candidata del Miss Perú-USA 2026, donde busca representar a la mujer peruana moderna con identidad firme y mirada internacional.