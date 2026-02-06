Exesposa de Renato Tapia desata polémica con fuerte mensaje en redes: “Estoy harta”

El nombre de Renato Tapia volvió a aparecer en el foco mediático, esta vez por un mensaje difundido por su exesposa Andrea Cordero, quien reapareció en Instagram con un extenso pronunciamiento que dejó ver un profundo malestar personal.

Publicación que genera polémica en redes sociales

Andrea Cordero sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que aseguró estar cansada de callar para evitar “hacer ruido”. En su publicación expresó sentirse agotada de lidiar con personas a las que calificó como abusivas, mentirosas y manipuladoras, sin precisar a quiénes se refería. Las frases, cargadas de emoción, no tardaron en viralizarse y generar múltiples reacciones entre usuarios y fanáticos del fútbol peruano.

La expareja del mediocampista nacional señaló que durante años prefirió guardar silencio para evitar conflictos públicos. En ese sentido, afirmó que atravesó situaciones complejas que decidió afrontar en privado mientras buscaba mantener estabilidad personal y continuar con sus proyectos.

“Hoy deja de ser silencio”

En otra parte del texto, Andrea Cordero aseguró sentirse sobrepasada y exhausta tras lo vivido, indicando que solo busca paz y justicia divina. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que continúe pronunciándose en redes sociales, lo que ha generado expectativa entre quienes siguen el caso.

El mensaje concluye con una frase que resume el tono de su publicación: “La rabia me quema por dentro… hoy deja de ser silencio”. Aunque no brindó detalles adicionales, sus palabras han reavivado el interés mediático alrededor del entorno personal del futbolista Renato Tapia y el impacto que las redes sociales tienen en historias privadas que terminan captando atención pública.