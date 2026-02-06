Vedette Deysi Araujo dice que presenció cómo Monserrat Seminario maltrataba a Melcochita

En amplia entrevista con el diario Trome, la vedette Deysi Araujo dijo que fue testigo cómo Monserrat Seminario, habría maltratado física y verbalmente a su pareja, el destacado humorista, Pablo Villanueva Branda, ‘Melcochita’, de 89 años de edad.

“El año pasado, en el aniversario de ‘Melcochita’, fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal, a mí me dio mucha pena, porque lo samaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió:’ Ay, viejo de m...’”, declaró.

TRATÓ DE AGREDIRLA

“Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, agregó consternada la artista.

Dijo también que la pareja del comediante trató de agredirla: “Sentía celos. Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que sí Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Ella no me puede desmentir porque sabe que todo es verdad”, agregó.