La Nena Cubillas firmará los papeles de divorcio a su aún esposo Juan Ichazo

Tras toda la polémica con el padre de sus hijos, Juan Ichazo, y su novia, Macarena Vélez, Johana Cubillas reveló por medio de sus redes sociales que ha decidido firmar el divorcio, dejando atrás todos los problemas que hizo público y pensando en el bienestar de sus menores hijos.

Cubillas señaló en diversas ocasiones que no le daba el divorcio al modelo argentino debido a que no confiaba en él y a que se niegue a pagar la manutención de sus pequeños.

Sin embargo, a través de una de sus stories en Instagram dio a conocer que pudo llegar a conciliar y empezar con el divorcio por el bien de sus hijos. Por su parte, Ichazo compartió una foto con su abogado.

PROBLEMAS CON MACARENA VÉLEZ

Como se recuerda, el año pasado la Nena enfrentó a la modelo peruana Macarena Vélez, mientras se encontraba en el auto de Juan Ichazo, insultándola sobre su físico y gritando que ella no podía acompañar al padre de sus hijos durante las visitas que tenga hacia ellos.