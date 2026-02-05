Jorge Benavides: el día que debutó en “Trampolín a la fama” y empezó su historia en la TV

Jorge Benavides es una de las figuras más emblemáticas del humor peruano y su vínculo con Panamericana Televisión se remonta a los inicios mismos de su carrera artística. Antes de convertirse en productor y creador de formatos propios, el comediante dio sus primeros pasos en la pantalla chica demostrando un talento precoz para la imitación y la sátira, cualidades que hoy lo mantienen vigente ante nuevas audiencias.

El debut de Jorge Benavides en Trampolín a la fama y su regreso a Panamericana

El primer gran salto televisivo de Jorge Benavides se produjo en 1985, cuando debutó en el histórico programa “Trampolín a la fama”, conducido por Augusto Ferrando y emitido durante años por Panamericana Televisión. En ese espacio, considerado una cantera de talentos, JB apareció siendo aún muy joven y logró destacar con imitaciones y caracterizaciones que ya evidenciaban la línea humorística que más adelante consolidaría en su carrera profesional.

A partir de esa experiencia inicial, Benavides comenzó a ser convocado por distintas producciones televisivas, ampliando su presencia en la señal abierta y construyendo un estilo propio basado en la observación de la coyuntura, los personajes públicos y la actualidad nacional. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de imitación y comedia política, alcanzando reconocimiento transversal en varias generaciones de televidentes.

Hoy, Jorge Benavides vuelve a Panamericana Televisión para iniciar una nueva etapa. El primer programa de “JB Noticias” se emitirá este sábado 7 de febrero a las 9:00 p. m., inmediatamente después de “24 Horas Sábado”. Además, el espacio tendrá una segunda edición el domingo a las 7:00 p. m., reforzando la presencia del humorista en la programación del fin de semana y marcando un nuevo capítulo en la relación entre JB y el canal que fue testigo de su debut.