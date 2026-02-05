“JB Noticias” se estrena este fin de semana en Panamericana

El programa “JB Noticias” se estrena este fin de semana por las pantallas de Panamericana Televisión, bajo el liderazgo del comediante Jorge Benavides, quien junto a su elenco presentará sketches humorísticos inspirados en la coyuntura política y social del Perú, apostando por la sátira como sello principal del espacio.

El primer programa de “JB Noticias” se emitirá este sábado 7 de febrero a las 9:00 p. m., inmediatamente después de “24 Horas Sábado”, mientras que el domingo tendrá una segunda edición a las 7:00 p. m., consolidando así su presencia en la programación del fin de semana.

La expectativa del público se centra en qué personaje imitará Jorge Benavides en el estreno, considerando su reconocida trayectoria en la imitación de figuras políticas y personajes de actualidad.

Jorge Benavides es ampliamente conocido por su capacidad para interpretar personajes políticos y sociales desde el humor, por lo que no se descarta que en este debut aparezca caracterizado como alguna figura clave de la coyuntura nacional.

ELENCO DE JB NOTICIAS

El programa contará con la participación de Martín Farfán, Gabriela Serpa, el cómico “Dani” y otros integrantes del elenco, quienes acompañarán a Jorge Benavides en esta nueva apuesta de Panamericana que busca combinar humor, actualidad política y entretenimiento para la audiencia.