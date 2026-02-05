A sus 67 años: Madonna la rompe bailando en lencería y se hace viral

La "Reina del Pop" lo hizo de nuevo y tiene a todo el mundo hablando. La cantante Madonna se volvió tendencia global al compartir un video en sus redes sociales bailando en una lencería de encaje y estampado de leopardo.

A sus 67 años, la artista demostró que su energía sigue intacta, moviéndose al ritmo de su propio tema de 1992, "Thief of Hearts", perteneciente al icónico álbum Erotica.

En su video, que suma miles de likes, reproducciones y comentarios, la intérprete luce una casaca animal print y una lencería negra de una pieza que combinó con unas panties del mismo color.

Viral y vigente

El clip, grabado en lo que parece ser su departamento, generó millones de visualizaciones en pocas horas, con fans celebrando su libertad y capacidad para desafiar prejuicios sobre la edad.

Cabe señalar que, gracias al video viral, la canción "Thief of Hearts" tuvo un renacer inesperado en plataformas como Spotify, superando incluso las reproducciones diarias de los sencillos principales de ese álbum.