“Brilla como el sol”: empresario Luis Fernando Rodríguez confirma relación con Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que el empresario Luis Fernando Rodríguez ratificara públicamente su romance con la intérprete de salsa, quien días atrás compartió fotografías con un brillante anillo y un enorme ramo de rosas rojas. Las publicaciones encendieron las redes sociales y desataron rumores sobre un posible compromiso, justo después de que la artista confirmara que vive una etapa sentimental “muy tranquila y feliz”.

Elogios a la salsera

El propio Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, confirmó su relación con la cantante en mensajes enviados al programa América Hoy, donde aseguró atravesar un momento de estabilidad emocional junto a Yahaira Plasencia. El empresario destacó las cualidades personales y familiares de la artista, afirmando que “brilla como el sol” y describiéndola como una mujer que irradia arte y talento.

Las declaraciones llegaron luego de que ambos fueran captados compartiendo reuniones familiares durante Navidad y Año Nuevo, imágenes que reforzaron las versiones sobre la consolidación del romance. En redes sociales, la cantante también generó reacciones al escribir “¡Sé feliz! Como quieras y cuando quieras”, frase que fue interpretada por sus seguidores como una señal del buen momento que atraviesa.

Yahaira Plasencia habla de su relación

La propia salsera confirmó ante cámaras que su vínculo con Rodríguez “va muy en serio”, aunque aclaró que busca mantenerlo en un perfil reservado. Según explicó, el empresario mantiene una buena relación con su familia y ya conoce a sus padres, quienes —según sus palabras— lo aprecian mucho. Además, resaltó que hace tiempo no experimentaba tanta paz y tranquilidad en el plano sentimental.

El nombre de Luis Fernando Rodríguez ya había estado ligado a la farándula peruana en 2024, cuando fue visto junto a Pamela López en una discoteca de La Molina, generando especulaciones que posteriormente fueron negadas por la propia trujillana. Con este nuevo capítulo, el romance con Yahaira Plasencia vuelve a captar la atención del espectáculo local, donde seguidores y curiosos continúan atentos a cada aparición pública de la pareja.