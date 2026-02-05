Cantante Amaranta celebra con espectaculares conciertos 10 años de vida artística

Amaranta celebra una década de trayectoria artística rindiendo homenaje a la música andina, a las tradiciones del Perú y a todos los corazones que han vibrado con su arte a lo largo de estos 10 años. Por ello, la agrupación festeja a lo grande este aniversario el 21 y 22 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, con dos conciertos que prometen ser una experiencia profunda y emotiva. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Será una noche cargada de música, magia, gratitud y orgullo cultural, donde la fuerza de los sonidos andinos se fusionará con arreglos contemporáneos que han definido el estilo de Amaranta a lo largo de los años. Los conciertos contarán con la participación de destacados artistas invitados como Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D’Ambrosio y Mac Sandoval, además de bandas y orquestas, que se suman a esta gran celebración para rendir tributo a nuestra tierra y a su herencia musical.

Diez años de historias contadas a través de cada canción, de escenarios recorridos y de un profundo amor por nuestras raíces. Amaranta ha logrado conectar generaciones, llevando el alma del Perú a cada nota y convirtiendo la música en un puente de identidad, emoción y unión. En esta noche especial, sonarán himnos del cancionero andino que el grupo ha hecho propios, como “Flor de Retama”, “Valicha”, “Carnaval Ayacuchano”, “Dime tú” y “Malo tu corazón”, además de nuevos lanzamientos que marcan el camino artístico de la agrupación como “Paloma” y “Pásame la Pilsen”.

Porque Amaranta no solo canta: Amaranta siente, une y celebra la identidad de todo un pueblo. Este concierto aniversario será más que un show; será un encuentro con nuestras raíces, nuestra memoria colectiva y la música que nos representa, en una noche pensada para celebrar lo que somos y de dónde venimos.