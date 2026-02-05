MIMP inicia proceso administrativo por estado de protección de hijos de Samahara Lobatón, revela su abogado

La polémica en torno a Samahara Lobatón suma un nuevo capítulo luego de que su abogado, Wilmer Arica, revelara que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) inició un proceso administrativo para evaluar el estado de protección de sus hijos. La medida surge tras la denuncia presentada por Melissa Klug contra Bryan Torres por una presunta agresión hacia la influencer, hecho que generó preocupación sobre el bienestar de los menores.

Investigación del MIMP y diligencias en curso

Según explicó el representante legal, la notificación fue enviada el último sábado por la noche mediante una resolución que da inicio a las investigaciones. El objetivo es determinar si los niños se encuentran en un entorno seguro, considerando que la presunta agresión ocurrió en el domicilio familiar semanas atrás. Arica señaló que las autoridades buscan esclarecer si existe algún riesgo y evaluar la situación emocional y social de los involucrados.

Durante una entrevista con el programa Entrometidos, el abogado indicó que el Ministerio de la Mujer realizará diversas diligencias, entre ellas evaluaciones psicológicas, visitas sociales y la declaración de la víctima, como parte del proceso para definir si corresponde declarar el estado de protección de los menores. Asimismo, precisó que una de las medidas que podría analizarse sería la separación temporal de los niños, en caso se considere necesario para resguardar sus derechos.

Abogado se pronuncia sobre pericias psicológicas pendientes

El defensor de Samahara Lobatón sostuvo que hasta el momento su patrocinada no ha pasado las evaluaciones psicológicas, ya que estas aún no han sido programadas por las autoridades. Aseguró que se encuentran coordinando con el Ministerio para que se realicen en los próximos días y reiteró que, a su criterio, no existe una situación de desprotección hacia los menores. Mientras tanto, el caso continúa generando interés público y debate en redes sociales, donde seguidores y detractores siguen atentos a cada avance de la investigación.