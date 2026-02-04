Jesús Barco y Melissa Klug confirman reconciliación con romántico mensaje

La relación entre Jesús Barco y Melissa Klug vuelve a ocupar titulares en la farándula peruana luego de que el futbolista publicara un romántico mensaje por el cumpleaños número 42 de la empresaria. La dedicatoria, difundida en su cuenta oficial de Instagram, fue interpretada por seguidores como la confirmación de una reconciliación tras semanas marcadas por especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Dedicatoria reaviva rumores de reconciliación

Barco compartió una fotografía junto a la chalaca y expresó palabras de amor que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores. En el mensaje destacó su orgullo por Melissa Klug y le deseó felicidad, reforzando la idea de que la pareja atraviesa un momento cercano y estable. Además, el futbolista asistió a la celebración organizada por la empresaria, donde ambos fueron captados sonrientes y compartiendo junto a familiares y amigos.

La publicación se volvió viral en redes sociales, especialmente entre usuarios interesados en la vida sentimental de la empresaria, quien en los últimos meses ha estado en el centro de la atención mediática por temas familiares y personales. Las imágenes difundidas durante la fiesta alimentaron aún más las especulaciones sobre el buen momento que viviría la pareja.

Melissa Klug responde y familia se reúne en celebración

La reacción de Melissa Klug no tardó en llegar y se dio en la misma plataforma digital, donde agradeció el gesto del futbolista y resaltó el apoyo que él representa en su vida, especialmente en momentos difíciles. Sus palabras fueron interpretadas por seguidores como una señal clara de reconciliación y fortalecimiento del vínculo sentimental que comparten.

En la celebración también estuvo presente Samahara Lobatón, quien acudió con sus dos hijas para acompañar a su madre en esta fecha especial. La influencer dedicó un mensaje público lleno de afecto, gesto que llamó la atención considerando que días antes se habían difundido declaraciones que sugerían tensiones familiares, lo que convirtió el evento en uno de los más comentados del espectáculo peruano.