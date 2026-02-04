Susan Villanueva afirma que Melcochita habría sido presionado tras su separación

Una nueva controversia envuelve al reconocido cómico Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, luego de que su hija Susan Villanueva denunciara públicamente que el artista habría sido amenazado para cambiar su versión sobre el conflicto con Monserrat Seminario. El caso ha generado amplio debate en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente tras las recientes acusaciones cruzadas entre ambas partes.

¿Melcochita fue presionado para retractarse?

Según declaró Susan, la retractación de su padre no habría sido voluntaria, sino producto de presuntas presiones ejercidas por Monserrat Seminario. La hija del artista señaló que la verdad sería la que Melcochita expresó inicialmente y responsabilizó a la expareja si algo llegara a sucederle. Además, afirmó que Seminario habría advertido públicamente en redes sociales que podría hablar y perjudicarlo si él continuaba con sus declaraciones.

Las declaraciones de Susan reavivan la polémica en torno al conflicto familiar y sentimental del sonero, quien recientemente estuvo en el centro de la atención mediática tras confirmar el fin de su relación. La situación ha generado preocupación entre seguidores del artista, quienes siguen de cerca el desarrollo del caso.

Monserrat Seminario responde tras anunciar separación del cómico

Por su parte, Monserrat Seminario también ha dado su versión luego de anunciar el término de su relación con Melcochita, con quien compartió 17 años de vida. Durante una transmisión en vivo, aseguró que el humorista habría tenido actitudes que afectaron la convivencia y le pidió asumir responsabilidades dentro de la relación, señalando que ella también reconoce sus propios errores.

Seminario indicó que hubo episodios que la llevaron a tomar distancia, mencionando situaciones en las que el cómico habría apagado su teléfono o salido sin avisar, lo que —según dijo— generó malestar en su entorno familiar. Asimismo, descartó que sus declaraciones formen parte de un “show” mediático y afirmó que sus palabras responden a experiencias personales que marcaron el fin de su historia sentimental con el artista.