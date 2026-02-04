Abogado de Melissa Klug asegura que Samahara Lobatón “no se comunica con su madre”

El conflicto mediático entre Samahara Lobatón y Melissa Klug vuelve a captar la atención pública luego de que el abogado Benji Espinoza desmintiera la versión de la influencer sobre su vínculo familiar. Las declaraciones surgen en medio del proceso que involucra la denuncia por agresión física contra Bryan Torres, un caso que continúa generando debate en redes sociales y programas de espectáculos.

Defensa legal de Melissa Klug contradice versión de reconciliación

Durante una entrevista con un reportero de ‘Un día en el Mall’, el letrado aseguró que no existe una comunicación activa entre madre e hija, pese a que Samahara Lobatón afirmó recientemente que ambas habían conversado y mantenían una relación cordial. Según Espinoza, la empresaria habría tomado acciones legales buscando esclarecer los hechos denunciados, mientras que la influencer no estaría colaborando plenamente con algunas diligencias solicitadas.

El abogado también señaló que la joven habría responsabilizado a su propia madre por la situación que atraviesa y cuestionó que no se haya sometido a un examen psicológico destinado a evaluar la afectación emocional tras el presunto episodio de violencia. Estas declaraciones han intensificado la controversia alrededor del caso y han generado diversas reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo peruano.

Samahara Lobatón defendió públicamente su relación con Melissa Klug

En contraste, Samahara Lobatón reapareció en el programa digital ‘+QTV’, donde aseguró que mantiene una buena relación con su madre y que incluso ha visitado su casa recientemente. La influencer sostuvo que respeta la postura de Melissa Klug frente al caso, aunque ambas tendrían puntos de vista distintos sobre lo ocurrido.

Las versiones opuestas han colocado nuevamente a las figuras del espectáculo en el centro de la conversación mediática, mientras el proceso legal relacionado con Bryan Torres continúa su curso y mantiene el interés del público en torno a las declaraciones y movimientos de los protagonistas.