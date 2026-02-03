“En casa no le falta nada a mis hijas”: Monserrat responde por el dinero de Melcochita

Tras el anuncio de su separación, Monserrat Seminario salió al frente para responder a las acusaciones de Pablo Villanueva, “Melcochita”, quien afirmó que su esposa habría gastado más de S/1.5 millones de sus ahorros.

Según Melcochita, la decisión de separarse se dio luego de descubrir que el dinero que tenía en el banco fue utilizado sin su consentimiento. En declaraciones al diario Trome, el artista señaló que todos sus contratos eran entregados a su esposa, ya que ella se encargaba de las cuentas del hogar.

Ante estas acusaciones, Monserrat Seminario negó haber actuado de manera indebida y sostuvo que el dinero fue destinado íntegramente a los gastos del hogar. Además, explicó que su rol siempre fue administrar los ingresos familiares para cubrir las necesidades diarias y el bienestar de sus hijas.

Seminario detalló que gran parte del dinero también se utilizó para pagar una deuda que se arrastró durante casi 16 años, la cual recién fue cancelada el año pasado. Reconoció que los ingresos de los artistas suelen ser inestables, sobre todo en los primeros meses del año, pero remarcó que cada gasto tuvo un fin familiar. “Puedo ser derrochadora, pero en mi casa no le falta nada a mis hijas”, enfatizó en America.

MELCOCHITA INTERNADO

En medio de la polémica, se conoció que Melcochita fue internado en una clínica local tras sufrir una descompensación, hecho que encendió las alarmas entre sus seguidores. Su hijo mayor, Pablo Villanueva Junior, confirmó desde Estados Unidos que el estado de salud del comediante es delicado y que, por recomendación médica, permanecerá alejado de los medios mientras se estabiliza.